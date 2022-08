Mondo Pantera



Lencioni, diesse Lucchese Femminile: "Avvio di torneo alla nostra portata"

venerdì, 12 agosto 2022, 17:10

Campionati femminili al via, con i ritiri delle squadre che ormai sono imminenti: ecco il giudizio del direttore sportivo della Lucchese Femminile Manuel Lencioni. La Lucchese Femminile inizierà la preparazione lunedì 22 agosto all'impianto di Saltocchio, mentre il campionato prenderà il via l'11 settembre. le rossonere debutteranno in casa contro il Freedom formazione di Cuneo, mentre nella seconda giornata andranno a fare visita alla Pro Sesto. Gli unici due derby, quello contro lo Spezia ed il Pontedera si giocheranno rispettivamente il 2 ottobre, in casa delle liguri ed il 15 gennaio tra le mura amiche contro le pisane.

"Per noi sarà un avvio di campionato - ha spiegato Manuel Lencioni, direttore sportivo della Lucchese Femminile - sulla carta alla nostra portata. Purtroppo usare il condizionale è d'obbligo visto che non abbiamo informazioni sul mercato delle nostre avversarie. Per quanto ci riguarda, assieme a mister Carruezzo stiamo cercando di allestire una buona squadra, in grado di poter competere con tutte. Abbiamo inserito degli ottimi elementi, che sicuramente sapranno dare il loro contributo".