A Corner Corto c'è Bruno Russo

lunedì, 12 settembre 2022, 09:27

Nuova puntata di Corner Corto, la trasmissione di Gazzetta Lucchese che sarà in onda questa sera alle 19.05 sul profilo Facebook del nostro quotidiano on line: una occasione per fare il punto sulla prima vittoria dei rossoneri in campionato davanti al loro pubblico

giovedì, 8 settembre 2022, 20:52

La Lucchese femminile farà il suo esordio casalingo in campionato domenica alle 15.30 sul campo 1 dell'Acquedotto dove disputerà la prima giornata del campionato di serie C contro il Freedom Cuneo. Le parole di mister Carruezzo

martedì, 6 settembre 2022, 08:25

Inizia la gara per aggiudicarsi il trofeo di rendimento che Gazzetta Lucchese mette in palio ogni anno e che nello scorso campionato andò a Belloni. Dopo una giornata, in testa c'è Rizzo Pinna, seguito da Coletta, ma sono tante le insufficienze tra i rossoneri

lunedì, 5 settembre 2022, 13:12

Riparte Corner Corto, la trasmissione di Gazzetta Lucchese che sarà di nuovo in onda questa sera alle 19.05 sul profilo Facebook del nostro quotidiano on line: una occasione per fare il punto sull'inizio sul campionato che ha appena presa il via