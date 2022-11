La Lucchese invia un pallone autografato a uno storico tifoso ricoverato in ospedale

Altri articoli in Mondo Pantera

venerdì, 11 novembre 2022, 23:29

A circa 24 ore dalla conclusione della prevendita (i biglietti potranno essere acquistati sino alla 19 di sabato) sono già oltre 350 i supporter della Pantera che hanno acquistato il tagliando per la gara, tra i quali anche una ventina di tifosi britannici del Portsmouth con i quali c'è una...

mercoledì, 9 novembre 2022, 12:50

Scatta la prevendita dei biglietti per assistere al derby di Siena in programma domenica 13 novembre alle ore 14.30 allo stadio “Artemio Franchi”: ecco dove sono acquistabili i tagliandi per il settore ospiti nel comune di Lucca

lunedì, 7 novembre 2022, 15:04

Nuova puntata di Corner Corto, la trasmissione di Gazzetta Lucchese che sarà in onda questa sera alle 19.05 sul profilo Facebook del nostro quotidiano on line: ospite l'ex difensore rossonero Marco De Vito

giovedì, 3 novembre 2022, 17:30

La Lucchese comunica che la prevendita dei biglietti per assistere alla partita con i grigi, in programma sabato 5 novembre alle ore 17.30, è attiva. I biglietti sono acquistabili presso il Point rossonero sotto la tribuna dello stadio Porta Elisa, e nelle consuete rivendite