Mondo Pantera



A Corner Corto c'è Daniele Deoma

lunedì, 9 gennaio 2023, 13:09

Nuova puntata di Corner Corto, la trasmissione di Gazzetta Lucchese, la prima del 2023, che sarà in onda questa sera alle 19.05 sul profilo Facebook del nostro quotidiano on line (https://www.facebook.com/Gazzetta.Lucchese.it: sarà l'occasione per riparlare della vittoria di Imola ma anche del calciomercato con il direttore sportivo rossonero Daniele Deoma.

Trenta e passa minuti di approfondimenti con Emanuela Lo Guzzo, Fabrizio Vincenti e Diego Checchi: questa sera alle ore 19.05, spazio alle vicende rossonere, con la squadra che cerca ora continuità nella difficile trasferta di Pontedera.