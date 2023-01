A Corner Corto c'è Jacopo Coletta

Altri articoli in Mondo Pantera

martedì, 17 gennaio 2023, 07:58

Il difensore rafforza la sua posizione al comando del Gazzettino d'argento, il trofeo di rendimento attribuito sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani che Gazzetta Lucchese mette in palio ogni anno. Rizzo Pinna e Franco appaiati in seconda posizione, poi c'è Tumbarello.

lunedì, 16 gennaio 2023, 12:59

Nuova puntata di Corner Corto, la trasmissione di Gazzetta Lucchese, che sarà in onda questa sera alle 19.05 sul profilo Facebook del nostro quotidiano on line: ospite della puntata sarà l'attaccante rossonero Giovanni Bruzzaniti

lunedì, 16 gennaio 2023, 12:46

Tutte le info per acquistare i tagliandi per assistere al match Lucchese-Fiorenzuola di domenica 22 gennaio. Prevendita a partire da mercoledì 18. Botteghini aperti da mercoledì a domenica e biglietti disponibili nei punti vendita autorizzati

venerdì, 13 gennaio 2023, 14:41

Continua senza sosta l'acquisto dei biglietti dei tifosi rossoneri per Pontedera: anche gli ulteriori 150 posti messi a disposizione dalla società granata sono in esaurimento. Il totale è già intorno ai 400 tagliandi, il Pontedera mette in vendita altri 150 posti in gradinata