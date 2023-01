Mondo Pantera



Polverizzati i biglietti del settore ospite di Pontedera: in vendita altri tagliandi

giovedì, 12 gennaio 2023, 22:20

Sono bastate 48 ore per far andare esauriti i biglietti del settore di tribunetta ospite dello stadio Mannucci di Pontedera. I 250 biglietti a disposizione sono terminati e dunque ancora una volta c'è stata una risposta importante da parte dei tifosi rossoneri.

In serata, il Pontedera ha già messo a disposizione dei tifosi della Lucchese altri 150 tagliandi della gradinata. Sulla carta potrebbero i supporter della Pantera superare il numero dei presenti a Siena dove da Lucca arrivarono in oltre 400: il dato della vendita dei primi due giorni, quando mancano ancora due giorni alla chiusura delle biglietterie, lo lascia supporre.

I biglietti per assistere al match Pontedera – Lucchese che si disputerà domenica 15 gennaio alle ore 14.30 devono essere acquistati in prevendita, al prezzo di € 12,00 + diritto di prevendita per il biglietto intero e di € 1,00 oltre il diritto di prevendita per gli studenti dai 14 ai 17 anni compresi e per le donne con le seguenti modalità:

– on – line sul sito http://www.etes.it

– nei punti vendita Etes – Lucca Carta Via Romana Est, 140 – Porcari (Lu).

I tagliandi saranno acquistabili fini a sabato 14 gennaio alle ore 19.00, mentre domenica la biglietteria sarà chiusa.