Trasferta di Pontedera, è esodo rossonero

venerdì, 13 gennaio 2023, 14:41

Continua senza sosta l'acquisto dei biglietti dei tifosi rossoneri per Pontedera: anche gli ulteriori 150 posti messi a disposizione dalla società granata sono in esaurimento: il totale è già intorno ai 400 tagliandi, il Pontedera ha deciso di mettere in vendita altri 150 posti in gradinata accanto a quelli in via di esaurimento. Ormai appare chiaro che i supporter della Pantera supereranno il numero dei presenti a Siena dove da Lucca arrivarono in oltre 400. I primi 250 posti nelle tribunette ospiti sono finiti ieri sera, in poche ore stracciati altri 150 posti. La Lucchese non sarà davvero sola.

I biglietti per assistere al match Pontedera – Lucchese che si disputerà domenica 15 gennaio alle ore 14.30 devono essere acquistati in prevendita, al prezzo di € 12,00 + diritto di prevendita per il biglietto intero e di € 1,00 oltre il diritto di prevendita per gli studenti dai 14 ai 17 anni compresi e per le donne con le seguenti modalità:

– on – line sul sito http://www.etes.it

– nei punti vendita Etes – Lucca Carta Via Romana Est, 140 – Porcari (Lu).

I tagliandi saranno acquistabili fino a sabato 14 gennaio alle ore 19.00, mentre domenica la biglietteria sarà chiusa.