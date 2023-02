Stasera la nuova puntata di Corner Corto

Altri articoli in Mondo Pantera

mercoledì, 8 febbraio 2023, 14:32

La prevendita dei biglietti per assistere alla partita Lucchese – Recanatese, in programma domenica 12 febbraio alle ore 14.30, sarà attiva da mercoledì 8 febbraio: ecco i prezzi e dove acquistare i tagliandi

martedì, 7 febbraio 2023, 08:17

Pur rimanendo fermo per squalifica, Tiritiello è sempre più in testa alla classifica del trofeo di rendimento attribuito sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani che Gazzetta Lucchese mette in palio ogni anno. L'attaccante, autore della rete, migliore in campo contro la Torres

lunedì, 6 febbraio 2023, 12:56

Nuova puntata di Corner Corto, la trasmissione di Gazzetta Lucchese, che sarà in onda questa sera alle 19.05 sul profilo Facebook del nostro quotidiano on line: sarà l'occasione per riparlare dell'ennesima mancata vittoria dei rossoneri una volta trovatisi in vantaggio ma anche degli sviluppi societari. Ospite l'attaccante rossonero Diego Fabbrini

venerdì, 3 febbraio 2023, 08:04

Il difensore è sempre più al comando della classifica del trofeo di rendimento attribuito sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani che Gazzetta Lucchese mette in palio ogni anno. Cucchietti migliore in campo con il San Donato