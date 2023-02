Stasera la nuova puntata di Corner Corto: ospite Mario Santoro

Altri articoli in Mondo Pantera

martedì, 14 febbraio 2023, 11:24

Biglietti in vendita da mercoledì per la prossima gara dei rossoneri al Porta Elisa: ecco gli orari del botteghino dello stadio e i punti vendita dove è possibile acquistare i tagliandi

lunedì, 13 febbraio 2023, 15:42

Torna l'appuntamento settimanale sul profilo Facebook del nostro quotidiano on line: sarà l'occasione per riparlare della disastrosa sconfitta casalinga, dei limiti di questa squadra ormai sempre più evidenti, ma anche e soprattutto del passaggio delle quote societari a Andrea Bulgarella

mercoledì, 8 febbraio 2023, 14:32

La prevendita dei biglietti per assistere alla partita Lucchese – Recanatese, in programma domenica 12 febbraio alle ore 14.30, sarà attiva da mercoledì 8 febbraio: ecco i prezzi e dove acquistare i tagliandi

martedì, 7 febbraio 2023, 08:17

Pur rimanendo fermo per squalifica, Tiritiello è sempre più in testa alla classifica del trofeo di rendimento attribuito sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani che Gazzetta Lucchese mette in palio ogni anno. L'attaccante, autore della rete, migliore in campo contro la Torres