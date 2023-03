Stasera la nuova puntata di Corner Corto: c'è Ettore Quirini

Altri articoli in Mondo Pantera

venerdì, 3 marzo 2023, 20:26

Striscioni a molte rotatorie della città, volantini davanti alle scuole: la scelta della Lucchese di abbassare i prezzi della Curva Ovest per favorire l'ingresso dei più giovani allo stadio è stata gradita anche da alcuni dei gruppi organizzati, come Quei Bravi Ragazzi

martedì, 28 febbraio 2023, 20:01

In occasione della prossima gara casalinga la società ha deciso di promuovere l’iniziativa “Gioventù Rossonera”, che prevede l’acquisto di un biglietto di Curva Ovest o di Gradinata ad un euro per tutti i ragazzi dai 10 ai 16 anni compiuti. Ecco quando scatta la prevendita e dove

martedì, 28 febbraio 2023, 08:49

Con Tiritiello sempre più leader nella classifica del trofeo di rendimento attribuito sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani che Gazzetta Lucchese mette in palio ogni anno, la lotta si concentra per il secondo e terzo posto dove per la prima volta si installa Cucchietti in coabitazione con Franco.

lunedì, 27 febbraio 2023, 13:47

Torna l'appuntamento settimanale sul profilo Facebook del nostro quotidiano on line : questa sera sarà l'occasione per riparlare del pari che ha lasciato ancora una volta perplessi dei rossoneri a Montevarchi e sulle possibilità di un reale salto di qualità