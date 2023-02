Mondo Pantera



Under 13 rossonera in visita al Museo di Lucca United

martedì, 21 febbraio 2023, 17:14

Ottima iniziativa del settore giovanile della Lucchese che ha organizzato la visita degli Under 13 rossoneri al Museo di Lucca United.

Accompagnati dal direttore sportivo dell'Academy Lucchese, Augusto Rotolo, e dagli istruttori Jacopo Fanucchi, Marcello Biancani e Luca Mattonai, le giovani Pantere hanno visitato il Museo guidati dal socio di Lucca United, Luca Mandoli che, con grande disponibilità e puntualità, ha ripercorso le varie tappe della storia rossonera anche attraverso gli oggetti custoditi nel museo.

Un'iniziativa fortemente voluta dal direttore sportivo della scuola calcio rossonera affinché nei giovani si crei il giusto spirito di appartenenza ai colori rossoneri e alla città di Lucca.

Anche per le prossime settimane sono in programma visite al Museo per tutti gli altri gruppi di giovani tesserati.