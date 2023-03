Mondo Pantera



Ecco il poster della maglie storiche rossonere

mercoledì, 29 marzo 2023, 10:30

Dalla mano dell’artista TeoPhoto18 che ha dato vita a una nuova serie delle maglie delle squadre dei campionati italiani, ecco il poster dedicato alla Lucchese e a alcune delle sue maglie più celebri. Sfondo rosso nero con dettaglio informativo sulla squadra nella parte superiore e al centro dello stesso le maglie più significative rigorosamente illustrate a mano e che non potranno non emozionare i tifosi della Pantera.

Il poster delle a colori diimensioni di 50 cm x 70 cm ha un costo di 20 euro ed è ordinabile sul sito https://posterphenia.it/product/poster-lucchese/. Un'occasione non solo per appendere al muro alcune delle maglie storiche della Lucchese, ma anche per aiutare i tifosi colpiti da provvedimenti giudiziari: il ricavato della vendita di questo poster sarà impiegato per far fronte alle varie spese processuali dei ragazzi della Curva Ovest.