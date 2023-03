Lucchese-Fermana, biglietti in vendita

Altri articoli in Mondo Pantera

martedì, 21 marzo 2023, 07:26

Mentre Andrea Tiritiello si avvia a vincere, salvo clamorosi colpi di scena, l'edizione del trofeo di rendimento attribuito sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani che Gazzetta Lucchese mette in palio ogni anno, sono ancora tanti i rossoneri che non raggiungono la sufficienza nel corso delle gare disputate sino...

lunedì, 20 marzo 2023, 16:01

Torna l'appuntamento settimanale sul profilo Facebook del nostro quotidiano on line: questa sera sarà l'occasione per riparlare dei quattro punti della sconfitta di Gubbio con il centrocampista rossonero Alessandro Mastalli

giovedì, 16 marzo 2023, 09:01

Attiva la prevendita dei biglietti per la gara di sabato dei rossoneri: i tagliandi sono acquistabili online nel circuito VivaTicket (www.vivaticket.it) oppure presso i punti vendita autorizzati che per la Provincia di Lucca. Ecco l'elenco

mercoledì, 15 marzo 2023, 13:04

Torna l'appuntamento settimanale sul profilo Facebook del nostro quotidiano on line: hall 19.05 sarà l'occasione per riparlare dei quattro punti incamerati tra Alessandria e la gara contro il Siena, con la Lucchese sempre più lanciata in zona play off