Lucchese-Siena, biglietti in vendita

mercoledì, 8 marzo 2023, 15:05

Disponibili sino alle 19 di venerdì i biglietti del settore ospiti per la prossima gara dei rossoneri in Piemonte sul circuito Vivaticket: ecco dove acquistarli in città e provincia

lunedì, 6 marzo 2023, 09:14

Torna l'appuntamento settimanale sul profilo Facebook del nostro quotidiano on line: questa sera sarà l'occasione per riparlare del pari amaro dei rossoneri con l'Ancona che ha dimostrato, una volta di più, i limiti della squadra: ospite il rossonero Quirini

venerdì, 3 marzo 2023, 20:26

Striscioni a molte rotatorie della città, volantini davanti alle scuole: la scelta della Lucchese di abbassare i prezzi della Curva Ovest per favorire l'ingresso dei più giovani allo stadio è stata gradita anche da alcuni dei gruppi organizzati, come Quei Bravi Ragazzi

martedì, 28 febbraio 2023, 20:01

In occasione della prossima gara casalinga la società ha deciso di promuovere l’iniziativa “Gioventù Rossonera”, che prevede l’acquisto di un biglietto di Curva Ovest o di Gradinata ad un euro per tutti i ragazzi dai 10 ai 16 anni compiuti. Ecco quando scatta la prevendita e dove