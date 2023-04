Al Museo Rossonero c'è la riunione nazionale della Unioncollezionisti

Altri articoli in Mondo Pantera

martedì, 11 aprile 2023, 17:47

La Carrarese comunica che da mercoledì 12 aprile alle ore 18 sarà attiva la prevendita dei biglietti per assistere alla gara con i rossoneri: ecco dove è possibile acquistare i tagliandi che, per motivi di ordine pubblico, sarà contingentati a soli 200

sabato, 8 aprile 2023, 08:05

Andrea Tiritiello è praticamente certo della vittoria nell'edizione 2023 del trofeo di rendimento attribuito sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani che Gazzetta Lucchese mette in palio ogni anno: Tumbarello ha un leggero margine sugli inseguitori (Franco e Rizzo Pinna) per la piazza d'onore

martedì, 4 aprile 2023, 09:14

La Lucchese 1905 comunica che la prevendita dei biglietti per assistere alla partita Lucchese – Virtus Entella, in programma giovedì 6 aprile alle ore 20.30 allo stadio Porta Elisa, è già attiva: ecco dove trovare i biglietti e gli orari di apertura

lunedì, 3 aprile 2023, 15:34

Torna l'appuntamento settimanale sul profilo Facebook del nostro quotidiano on line: questa sera ospite il difensore rossonero Tommaso Merletti. Sarà l'occasione per riparlare del pari maturato a Cesena e della corsa play off ormai alle ultime curve