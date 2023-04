Mondo Pantera



Carrarese-Lucchese, in vendita solo 200 biglietti del settore ospiti

martedì, 11 aprile 2023, 17:47

La Carrarese Calcio comunica che da domani mercoledì 12 aprile alle ore 18 sarà attiva la prevendita dei biglietti per assistere alla gara Carrarese – Lucchese, in programma sabato 15 alle ore 17.30 presso lo stadio “Dei Marmi”. I biglietti per il settore ospiti dovranno essere acquistati in prevendita, al prezzo di € 10,00 + diritto di prevendita con le seguenti modalità:

on – line sul sito http://www.etes.it

nel punto vendita Etes – Lucca Carta Via Romana Est, 140 – Porcari (Lu)

Si ricorda che la prevendita dei biglietti sarà attiva fino alle ore 19.00 di venerdì 14 e che il giorno della gara non sarà possibile acquistare il tagliando.Per poter accedere alla gara dovranno essere rispettate le modalità di accesso dettagliate di seguito disposte dalle competenti autorità di pubblica sicurezza: