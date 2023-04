Lucchese-Entella, biglietti in vendita

Altri articoli in Mondo Pantera

lunedì, 3 aprile 2023, 15:34

Torna l'appuntamento settimanale sul profilo Facebook del nostro quotidiano on line: questa sera ospite il difensore rossonero Tommaso Merletti. Sarà l'occasione per riparlare del pari maturato a Cesena e della corsa play off ormai alle ultime curve

giovedì, 30 marzo 2023, 08:54

Se Andrea Tiritiello è ormai a un passo dalla vittoria dell'edizione 2023 del trofeo di rendimento attribuito sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani che Gazzetta Lucchese mette in palio ogni anno, alle sue spalle i giochi non sono ancora fatti: Tumbarello, Franco, Rizzo Pinna e Cucchietti di contendono...

mercoledì, 29 marzo 2023, 10:30

Dalla mano dell’artista TeoPhoto18 che ha dato vita a una nuova serie delle maglie delle squadre dei campionati italiani, ecco il poster dedicato alla Lucchese e a alcune delle sue maglie più celebri. Ecco dove acquistarlo, con il ricavato che sarà destinato alle spese processuali dei tifosi della Curva Ovest...

mercoledì, 29 marzo 2023, 07:09

Il Cesena Fc comunica che è attiva la prevendita dei biglietti per assistere alla gara con i rossoneri in programma sabato alle 17.30. I tagliandi sono acquistabili online nel circuito VivaTicket oppure presso i punti vendita autorizzati presenti nella provincia di Lucca: ecco dove sono