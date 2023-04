Mondo Pantera



Lucchese-Olbia, ecco i prezzi speciali per l'ultima di campionato

lunedì, 17 aprile 2023, 15:26

La Lucchese 1905, comunica che in occasione dell’ultima gara casalinga di campionato di domenica prossima contro l’Olbia alle 14.30, si svolgerà la Giornata Rossonera come tutti gli anni con gli abbonamenti che non saranno validi. Ma stavolta, anche per gli abbonati, sarà possibile acquistare i biglietti dei settori di Curva e Gradinata al prezzo simbolico di 1 euro più diritti di prevendita. E proprio per questo lancia l’iniziativa "Riempiamo il Porta Elisa", chiedendo di colorare gli spalti con il rosso ed il nero per ringraziare fino alla fine questa squadra che anche quest’anno ha centrato l’obiettivo dei playoff.



La prevendita sarà attiva da mercoledì 19 aprile sul sito Go2 e presso il Point Rossonero sotto la tribuna dello stadio Porta Elisa, con i seguenti orari:



Mercoledì 19, Giovedì 20 e Venerdì 21 (15.30-19.00)



Sabato 22 (10.30-13.00 e 15.30-19.00)



Domenica 23 (10.30 fino all’inizio del match al botteghino dello stadio).



I biglietti saranno acquistabili anche presso i punti vendita:



Edicola Tabacchi La Pergamena di Pirrera Gaetano Simone – Via Roma, 63 – 55016 Porcari



Lucca Carta – Via Romana Est, 140 – 55016 Porcari.



Domenica vieni anche tu a tifare i rossoneri!