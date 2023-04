Mondo Pantera



Spettatori, Lucchese all'ottavo posto

mercoledì, 26 aprile 2023, 08:03

Nella stagione di campionato regolare appena conclusa, il pubblico rossonero si colloca nella stessa posizione di classifica della squadra quanto a presenze allo stadio, ovvero all'ottavo posto. Il dato è stato come al solito fornito da www.stadiapostcards.it che da oltre venti anni è una fonte preziosa per leggere i numeri delle presenze sugli spalti. In media, nella stagione 2022-2023, al Porta Elisa si sono ritrovati 1181 spettatori con una punta massima con l'Olbia (1686) e una minima contro il San Donato Tavarnelle (705). Dunque, mai sopra le 2000 persone anche in presenza di tifoserie ospiti e va ricordato che gli abbonati erano 350.

Al primo posto della classifica, il Cesena con ben 8793 spettatori a partita, seguito dalla Reggiana (6232), dal Rimini (2923), dall'Ancona (2807), dal Siena (2552), dalla Torres (2551) dalla Fermana (1257), poi, come detto, la Lucchese. Fanalino di coda, il San Donato Tavarnelle con 337 spettatori di media. La gara che ha visto il maggior numero di presenze sugli spalti è stata Cesena-Reggiana con 17130 spettatori, quella con il minor numero, San Donato Tavarnelle-Olbia con soli 201 spettatori presenti.

Quanto all'andamento delle presenze al Porta Elisa negli ultimi anni, il campionato 2022-2023 registra una leggera crescita rispetto al precedente, anche se va detto che in quello passato, a causa delle norme introdotte dal governo Draghi era vietato l'ingresso a tutti coloro che non si erano vaccinati. In quel campionato, le presenze medie sono state 1060 con un tetto di presenze nella gara contro la Reggiana (1953). Con gli stadi chiusi nella stagione 2020-2021 e con la Lucchese in serie D nella stagione 2019-2020 (peraltro poi interrotta anzitempo), per trovare altri termini di paragone si deve risalire al campionato 2018-2019, quello della clamorosa salvezza sul campo con -25 di penalizzazione e successivo fallimento societario: in quella stagione, al Porta Elisa si ritrovarono mediamente 1068 spettatori (il massimo contro il Pisa con 4434 presenti). Nella stagione 2017-2018, invece, la media delle presenze si assestò a 2128 (con la partita con più pubblico quella con il Pisa con 5387 presenti). Nel 2016-2017, anno degli spareggi play off persi ai quarti contro il Parma, infine, gli spettatori medi erano stati 1953 (il picco contro il Livorno con 2175 presenti). Altra storia nelle gare play off, quando si registrano 3213 spettatori contro l'Albinoleffe e 6400 contro il Parma.