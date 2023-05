Mondo Pantera



Gazzettino d'argento, è qui la festa

sabato, 6 maggio 2023, 09:03

Nel giardino dello splendido e rinnovato Caffè Santa Zita, come da tradizione, si è svolta la premiazione della sedicesima edizione del Gazzettino d'argento, il trofeo che Gazzetta Lucchese mette in palio sulla base dei voti attribuiti da tutte le testate ai giocatori rossoneri durante l'annata. Nell'edizione 2022-2023 ha come noto trionfato Andrea Tiritiello, mentre al secondo posto si è classificato Giorgio Tumbarello e terzi a pari merito Andrea Rizzo Pinna e Domenico Franco.

A fare gli onori di casa al Caffè Santa Zita il suo proprietario, l'ex rossonero Michele Tambellini, alla presenza di numerosi giocatori rossoneri e dei dirigenti Mario Santoro e Bruno Russo che hanno tracciato un primo bilancio della stagione, in attesa della disputa dei play off. Presente anche l'assessore allo Sport Fabio Barsanti che ha portato i saluti dell'amministrazione e annunciato (finalmente) l'apposizione di una targa dietro il coro di San Michele per ricordare il luogo e la data di fondazione della Lucchese nel lontano 1905: "Siete tutti invitati, in quella giornata ci saranno anche altre iniziative in quel giorno così caro a chi ama i colori rossoneri"

Da parte dei giocatori, l'assicurazione del massimo impegno in vista dei play off con la gara di Ancona che è ormai imminente. Tanti i colleghi giornalisti e i tifosi presenti per un premio che è ormai divenuto un appuntamento fisso e che ancora una volta è stato possibile realizzare grazie alla grande disponibilità di Mav Autotrasporti e Renat che da sempre sono vicini a Gazzetta Lucchese. Al termine, per la redazione di Gazzetta Lucchese, l'omaggio del club: una maglia personalizzata e un pallone con gli autografi di tutti i giocatori rossoneri.