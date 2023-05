Mondo Pantera



Gazzettino d'argento, venerdì la premiazione

martedì, 2 maggio 2023, 15:23

Ecco la consegna dei premi: il quotidiano on line Gazzetta Lucchese ha fissato per venerdì prossimo 5 maggio la premiazione annuale del Gazzettino d'Argento, il trofeo di rendimento dei giocatori rossoneri sulla base dei voti ricevuti in campionato da tutte le testate giornalistiche. Sarà l'occasione per salutare la squadra in vista dei play off, che sarà presente con molti dei suoi giocatori e dirigenti, nella sede abituale della consegna del premio, ovvero al Caffé Santa Zita di Michele Tambellini, che ha sede nella splendida piazza San Frediano, a partire dalle ore 18,30.

Il Gazzettino d'argento, il premio organizzato dal nostro quotidiano, organizzato in collaborazione con Renat e Mav Autotrasporti, e basato sui voti attribuiti dai giornali (Il Tirreno, La Nazione, Gazzetta Lucchese, Corriere dello Sport Stadio, Gazzetta dello Sport e Tuttosport) è giunto alla sua sedicesima edizione. A vincere l'edizione 2022-2023, di quello che è ormai un appuntamento classico, è stato Andrea Tiritiello con un voto medio stagionale pari a 6,32. Il difensore ha di fatto dominato la competizione – che vede premiati chi ha disputato almeno 20 gare durante l'annata regolare – rimanendo al vertice per quasi tutto il campionato. Al secondo posto si è classificato Giorgio Tumbarello che ha chiuso con una media di 6,13; al terzo posto un ex aequo: Andrea Rizzo Pinna e Domenico Franco hanno finito appaiati con un voto medio pari a 6,11. Nell'edizione 2021-2022 aveva vinto Niccolò Belloni. L'appuntamento, per i giornalisti, i tifosi e la squadra, è per venerdì prossimo, 6 maggio.