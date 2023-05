Mondo Pantera



Il 25 maggio l'inaugurazione della targa e non solo

sabato, 20 maggio 2023, 08:46

Non sarà un 25 maggio come altri, passati sostanzialmente nell'anonimato, quello di giovedì prossimo per i colori rossoneri: nel pomeriggio sarà infatti scoperta la targa dietro il coro di San Michele che ricorda il luogo di fondazione della Lucchese il 25 maggio del 1905: lo ha annunciato con un post su Facebook l'assessore allo Sport Fabio Barsanti che ha rinviato tutti i dettagli di quello che sarà un vero e proprio giorno di festa rossonera a una conferenza stampa che si terrà in Comune lunedì prossimo.

"Il 25 maggio– scrive Barsanti – inauguriamo la targa per la fondazione della Lucchese. Il 25 maggio, quest’anno, si festeggia. Non vi svelo niente, lo faremo lunedì nella conferenza stampa ufficiale della festa in onore della squadra della nostra città. Nel frattempo, non prendete impegni per giovedì ".