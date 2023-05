Il grande cuore della Curva Ovest nel fango della Romagna

Altri articoli in Mondo Pantera

lunedì, 22 maggio 2023, 13:24

Giovedì prossimo sarà una giornata interamente dedicata ai colori rossoneri: prevista l’inaugurazione della targa celebrativa posta dall’amministrazione dietro il Coro San Michele, poi maxi evento al Teatro del Giglio con giocatori del passato e di oggi e infine aperitivo rossonero in corso Garibaldi

sabato, 20 maggio 2023, 08:46

Per i colori rossoneri, non sarà un 25 maggio qualunque, quello di giovedì prossimo: sarà infatti scoperta la targa dietro il coro di San Michele che ricorda il luogo di fondazione della Lucchese il 25 maggio del 1905: lo ha annunciato l'assessore allo Sport Barsanti che ha rinviato tutti i...

lunedì, 15 maggio 2023, 13:25

Torna l'appuntamento settimanale sul profilo Facebook del nostro quotidiano on line: questa sera sarà l'occasione per affrontare tutti i temi legati ai play off e non solo con l'ospite della puntata, il dirigente rossonero Bruno Russo

lunedì, 8 maggio 2023, 12:20

Torna l'appuntamento settimanale sul profilo Facebook del nostro quotidiano on line: questa sera sarà l'occasione per affrontare tutti i temi dell'ormai imminente sfida play off contro l'Ancona a partire dai dubbi sulla formazione che verrà schierata