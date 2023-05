Mondo Pantera



Raccolta fondi per l'Emilia Romagna: 1600 euro dai magneti di Lucca United

mercoledì, 31 maggio 2023, 11:19

Lucca United comunica che è di euro 1.590,00 la somma raccolta a sostegno alle popolazioni dell'Emilia Romagna colpite dall’alluvione, raccolta fondi che era stata attivata nel corso dell’evento di giovedì scorso 25 maggio svoltosi presso il Teatro del Giglio in occasione dei 118 anni della Lucchese.

In data odierna abbiamo provveduto ad inviare detta somma all'associazione di volontariato di Rimini denominata “TeamBòta” che, come comunicato in occasione dell’evento al Teatro del Giglio, dall’inizio dell’emergenza sta svolgendo una intensa attività di aiuto e supporto alle popolazioni colpite dall’alluvione.

Lucca United rivolge un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno aderito alla raccolta fondi, rivolgendo un pensiero particolare agli amici e soci Roberto Ambrogi, che ha devoluto a questa iniziativa quanto già raccolto in memoria della mamma Luciana, e Diego Betti che ha recentemente perso papà Luciano e che aveva realizzato i magneti celebrativi donati in omaggio a chi ha voluto contribuire alla raccolta.