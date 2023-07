Addio a Giambattista Martini storico tifoso rossonero

Altri articoli in Mondo Pantera

lunedì, 31 luglio 2023, 15:52

A tre giorni dalla presentazione del nuovo logo creato dalla società rossonera, Lucca United sente l'esigenza di diffondere un comunicato stampa per chiarire la propria posizione in merito alla vicenda

sabato, 29 luglio 2023, 17:36

La società comunica che lunedì 31 luglio prenderà il via la campagna abbonamenti “Tra le Mura amiche”. Sarà possibile acquistare il tagliando valido per 18 gare al Lucchese Point sotto la tribuna coperta dal lunedì al venerdì con orario 10- 13 e 15 30-19 il sabato 10 -13

sabato, 29 luglio 2023, 16:56

Non è passato inosservato il nuovo logo della Lucchese, tanto che influencer e agenzie di marketing che fanno divulgazione sui social lo hanno analizzato, peraltro trattandolo come un restyling, cioè un ammodernamento del vecchio logo, mentre si tratta della creazione di un nuovo marchio in quanto la società non è...

venerdì, 28 luglio 2023, 12:53

Cambia, dopo decenni il logo, a sorpresa, e diventa a forma di scudo con la Pantera che viene rimodernata, ma per questa stagione sulle maglie resterà quello storico. Ecco i prezzi della campagna abbonamenti che vedono ribassi nei settori soprattutto nei primi giorni