Campagna abbonamenti al via il 31 agostoluglio

sabato, 29 luglio 2023, 16:56

Non è passato inosservato il nuovo logo della Lucchese, tanto che influencer e agenzie di marketing che fanno divulgazione sui social lo hanno analizzato, peraltro trattandolo come un restyling, cioè un ammodernamento del vecchio logo, mentre si tratta della creazione di un nuovo marchio in quanto la società non è...

venerdì, 28 luglio 2023, 12:53

Cambia, dopo decenni il logo, a sorpresa, e diventa a forma di scudo con la Pantera che viene rimodernata, ma per questa stagione sulle maglie resterà quello storico. Ecco i prezzi della campagna abbonamenti che vedono ribassi nei settori soprattutto nei primi giorni

mercoledì, 26 luglio 2023, 14:50

La prima sarà la tradizionale casacca rossonera a strisce molto ampie, decisamente una delle più ampie degli ultimi anni; la seconda maglia è una sorta di maglia della Sampdoria in veste rossonera: fondo nero e bande al petto rossonera circondate dal bianco; la terza, infine, bianca con i bordi rossi...

domenica, 16 luglio 2023, 23:00

Dopo venti anni la Nazionale Italiana Under 19 di mister Bollini trionfa nel campionato europeo, battendo nella finale il Portogallo per 1-0. E nello staff azzurro c'è anche l'ex portiere e preparatore dei portieri della Lucchese