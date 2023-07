Mondo Pantera



Polemiche sul nuovo logo

sabato, 29 luglio 2023, 16:56

di alessandro lazzarini

Non è passato inosservato il nuovo logo della Lucchese, tanto che influencer e agenzie di marketing che fanno divulgazione sui social lo hanno analizzato, peraltro trattandolo come un restyling, cioè un ammodernamento del vecchio logo, ovviamente inconsapevoli del fatto che, a tutti gli effetti, si tratta della creazione di un nuovo marchio in quanto la società non è proprietaria di quello storico.

Fra i vari post che hanno guardato all'iniziativa rossonera, è arrivato alla tifoseria soprattutto quello dell'agenzia Modì Marketing (ig: @modimarketing), che, dopo aver lodato il logo, ha notato l'estrema somiglianza della pantera stilizzata adottata nel logo Lucchese con il lavoro originale di un designer americano, Steve Wolf (ig: @stevewolfdesign). Sul profilo dell'artista americano c'è anche apposito post (link: https://www.instagram.com/p/Bo1etL-hUnA/) di presentazione del disegno realizzato per l'agenzia di marketing Everhouse (ig: @ever.house), dove si nota abbastanza chiaramente l'assonanza delle due pantere, con quella lucchese che varia però in virtù della coda-baluardo.

Non è in discussione l’originalità complessiva del logo, ampiamente esposta durante la conferenza stampa, ma il dibattito innescatosi sull’elemento della pantera ha già condotto alcuni utenti e tifosi a commentare negativamente il post di presentazione della società.