Mondo Pantera



Avviato l'iter per intestare la sala stampa a Diego

mercoledì, 20 settembre 2023, 12:46

Ecco i primi passi formali: la Lucchese ha avviato l'iter per intestare la sala stampa dello stadio Porta Elisa al nostro collega Diego Checchi. Sarà necessario il via libera del Comune (proprietario dello stadio) e della Sovrintendenza, ma la strada è tracciata. Alla conferenza stampa di annuncio è intervenuta anche la mamma di Diego che ha espresso, commossa, tutto il ringraziamento per l'attenzione che tutto il mondo rossonero ha riservato al figlio.

“Oggi – ha spiegato l'amministratore unico della Lucchese Ray Lo Faso – è un giorno molto importante. Le società senza il riconoscimento dei valori non consolidano la propria storia e il riconoscimento a Diego è una scelta dal nostro punto di vista naturale. Il primo giorno dell’acquisizione della Lucchese da parte nostra Diego era in prima fila. Sono contento di aver ricevuto le sollecitazioni dei giornalisti e di aver incontrato la disponibilità dell’amministrazione comunale riguardo a questa intitolazione. Anche il trasporto dei calciatori è stato molto forte. Da oggi parte dunque ufficialmente l’iter affinché la sala stampa porti il nome glorioso di Diego Checchi”.