Campagna abbonamenti, si va avanti sino a venerdì

lunedì, 4 settembre 2023, 19:49

Stavolta, tempo permettendo, dovrebbe essere quella buona. La Lucchese ha appena comunicato che la presentazione della squadra, rinviata la scorsa settimana per il maltempo, si terrà giovedì prossimo dalle 19 alle 20 a Villa Bottini

lunedì, 4 settembre 2023, 13:30

Torna il campionato, torna Corner Corto, l'appuntamento settimanale sul profilo Facebook del nostro quotidiano online: questa sera, ore 19,05, sarà l'occasione per affrontare tutti i temi legati al nuovo torneo che ha visto i rossoneri cogliere un bel pari contro il Perugia nella gara di esordio

domenica, 3 settembre 2023, 08:06

Numeri che non si vedevano da tempo, da molto tempo, da troppo tempo: contro il Perugia, all'esordio in campionato, lo stadio Porta Elisa ha presentato davvero un bel colpo d'occhio con i suo 3693 presenti (oltre 1200 dei quali abbonati). Erano cinque anni che non si registravano numeri simili

giovedì, 31 agosto 2023, 19:32

Impennata nella vendita dei tagliandi per la gara di esordio dei rossoneri che a stasera ha superato quota mille. Ai biglietti vanno aggiunti i 1256 abbonati, per un totale di oltre 2300 spettatori. Numeri che da tanto tempo non si registravano al Porta Elisa