Lo spettacolo del Porta Elisa

giovedì, 31 agosto 2023, 19:32

Impennata nella vendita dei tagliandi per la gara di esordio dei rossoneri che a stasera ha superato quota mille. Ai biglietti vanno aggiunti i 1256 abbonati, per un totale di oltre 2300 spettatori. Numeri che da tanto tempo non si registravano al Porta Elisa

martedì, 29 agosto 2023, 19:38

Altro scatto in avanti per la campagna abbonamenti rossonera che ha toccato 1202 tessere, con 135 biglietti sinora venduti per la gara contro il Perugia. Già in vendita gli abbonamenti per la Tribuna laterale coperta

domenica, 27 agosto 2023, 21:25

Tagliandi disponibili presso il Lucchese Point da lunedì 28 a giovedì 31 agosto dalle 15.30 alle 19. Venerdì 1 settembre il Point rossonero aperto dalle 10 alle 12.30, poi la prevendita proseguirà dalle 15.30 fino all’inizio del match alla biglietteria della Curva Ovest

domenica, 27 agosto 2023, 19:17