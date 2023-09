Mondo Pantera



Spal-Lucchese, biglietti in vendita

mercoledì, 20 settembre 2023, 17:59

Da oggi attiva la prevendita dei biglietti per assistere alla gara Spal - Lucchede che si disputerà allo stadio Paolo Mazza di Ferrara sabato 23 settembre.

La prevendita per il Settore Ospiti chiuderà alle ore 19 di venerdì 22 settembre presso i punti vendita ufficiali di Vivaticket (no online).

I residenti della regione Toscana potranno acquistare il solo settore ospiti e solo presso i punti vendita fisici autorizzati di Vivaticket.

I punti vendita della regione Toscana potranno vendere biglietti per il solo Settore ospiti.

Come da normativa il giorno della partita non è consentita la vendita dei biglietti per il settore ospiti.

Queste le tariffe applicate nel Settore Ospiti:

Intero € 12,00

Ridotto € 8,00

Under 18 € 8,00

Questi i parametri utilizzati per i ridotti:

Donne; Over nati prima del 23/09/1958; Under 18 nati dal 24/09/2005 in poi

Inoltre:

Disabili 80-100% senza diritto di accompagnatore: biglietti acquistabili solamente contattando l'Ufficio Biglietteria: biglietteria@spalferrara.it

Il Regolamento d'uso Stadio Paolo Mazza, è disponibile al seguente link: https://www.spalferrara.it/biglietti/regolamento-stadio