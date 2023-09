Presentazione della squadra, ecco la nuova data

Altri articoli in Mondo Pantera

lunedì, 4 settembre 2023, 18:39

La società rossonera comunica che fino a venerdì 8 settembre continuerà la campagna abbonamenti. Sarà possibile acquistare il tagliando presso il Lucchese Point tutti i pomeriggi dalle 15.30 alle 19 saranno inoltre disponibili le tessere annuali perché ha già sottoscritto l’abbonamento nelle settimane scorse

lunedì, 4 settembre 2023, 13:30

Torna il campionato, torna Corner Corto, l'appuntamento settimanale sul profilo Facebook del nostro quotidiano online: questa sera, ore 19,05, sarà l'occasione per affrontare tutti i temi legati al nuovo torneo che ha visto i rossoneri cogliere un bel pari contro il Perugia nella gara di esordio

domenica, 3 settembre 2023, 08:06

Numeri che non si vedevano da tempo, da molto tempo, da troppo tempo: contro il Perugia, all'esordio in campionato, lo stadio Porta Elisa ha presentato davvero un bel colpo d'occhio con i suo 3693 presenti (oltre 1200 dei quali abbonati). Erano cinque anni che non si registravano numeri simili

giovedì, 31 agosto 2023, 19:32

Impennata nella vendita dei tagliandi per la gara di esordio dei rossoneri che a stasera ha superato quota mille. Ai biglietti vanno aggiunti i 1256 abbonati, per un totale di oltre 2300 spettatori. Numeri che da tanto tempo non si registravano al Porta Elisa