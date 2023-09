Mondo Pantera



Prima in trasferta, attesa per le decisioni sui biglietti del settore ospiti

martedì, 5 settembre 2023, 08:39

Siamo alle solite: quando la Lucchese e i suoi tifosi, anche incidentalmente, devono passare per Carrara, anche se si tratta di un incontro con il Sestri Levante, può sorgere un problema. E così che dopo che erano stati contingentati i numeri dei tagliandi dell'ultima gara in trasferta con la Carrarese (ma la Questura di Lucca non aveva però avuto simili problemi nella gara di andata per gestire l'ordine pubblico) anche nella gara di sabato prossimo con il Sestri Levante la tifoseria rossonera rischia di vedersi assegnare un numero ridotto di posti. Come noto, la società ligure giocherà almeno sino a gennaio le proprie gare a Carrara per i lavori di ristrutturazione e adeguamento del proprio impianto in Liguria. Se ne dovrebbe sapere di più a breve.

Ma secondo quanto prescritto dall'ultima riunione dell'Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive il concreto rischio di un contingentamento dei biglietti c'è, visto che si parla di valutare (a cura di chi gestisce l'ordine pubblico) una limitazione dei biglietti. "Per l’incontro di calcio di Serie C “Sestri Levante - Lucchese”, – si legge nella determina – in programma a Carrara (MS) il 9 settembre 2023, caratterizzato da profili di rischio, si suggerisce l’adozione, in sede di GOS, DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive Determinazione dell’Osservatorio nr. 44/2023 del 30 agosto 2023, consultabile sul sito www.osservatoriosport.interno.gov.it 3 delle seguenti misure organizzative:  vendita dei tagliandi per i residenti nella Provincia di Lucca esclusivamente per il settore ospiti, nel limite della capienza stabilito dall’Autorità di P.S.; impiego di un adeguato numero di steward; rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio, come previsto da specifiche disposizioni di settore".