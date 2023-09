Mondo Pantera



Recanatese-Lucchese, biglietti in vendita

martedì, 12 settembre 2023, 15:12

Sono già acquistabili sul sito vivaticket.com e presso tutti i punti vendita a esso collegati, i biglietti per la prossima gara dei rossoneri di sabato a Recanati con inizio alle ore 18,30. Ai supporter della Pantera è stato riservato il settore ospiti della Tribuna Nord che contiene circa 500 persone.

Ecco i prezzi: 12 euro più 1,50 di prevendita, mentre per gli over 67 e gli under 18 e le donne il costo è di 10 euro più prevendita. Gratis sotto i 12 anni. Come sempre per gli ospiti la prevendita è fissata per venerdì 15 settembre, alle ore 19.