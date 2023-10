Mondo Pantera



Rimini-Lucchese, biglietti in vendita

lunedì, 23 ottobre 2023, 18:55

Rimini-Lucchese, i biglietti sono in vendita. La vendita dei tagliandi per il settore ospiti curva ovest sarà ONLINE sul sito www.vivaticket.it oppure presso i punti vendita VIVATICKET autorizzati della regione Toscana.

Il prezzo è di 11 euro + prevendita prezzo unico (dai 4 anni in salire). La chiusura vendite per i settori dedicati agli ospiti è fissata per mercoledì 25/10 alle ore 19

Il giorno della gara non sarà possibile effettuare acquisti del settore ospiti.