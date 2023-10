Mondo Pantera



Tifosi rossoneri mobilitati per raggiungere Sassari

venerdì, 6 ottobre 2023, 08:55

Chi in aereo, i più in nave, ma saranno davvero parecchi i tifosi rossoneri che non mancheranno l'appuntamento con la trasferta di Sassari in casa della capolista Torres. Quanto mancano ancora alcune ore alla chiusura della vendita dei biglietti per il settore ospiti, sono già una ottantina i supporter della Lucchese che si sono assicurati i tagliandi sul portale www.vivaticket.com che gestisce la biglietteria.

A conti fatti, saranno probabilmente quasi un centinaio coloro che si metteranno in viaggio per una delle trasferte più lunghe (e costose) del campionato. La squadra di mister Gorgone, grazie ai risultati e al bel gioco, sta assicurandosi il sostegno convinto di un numero sempre crescente di tifosi che anche in trasferta, basti pensare a Ferrara dove erano oltre 350, non fanno mancare il loro sostegno.