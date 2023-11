Mondo Pantera



Gazzettino d'argento: Rizzo Pinna insegue Gucher, ma dominano le insufficienze

lunedì, 27 novembre 2023, 08:45

Rizzo Pinna a un passo dalla vetta dell'edizione 2022-2023 del Gazzettino d'argento, il trofeo di rendimento stilata sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani che Gazzetta Lucchese mette in palio ogni anno: ora l'esterno è a un'inezia dal capoclassifica Robert Gucher che ha un voto medio pari a 6,21 contro il 6,20 di Rizzo Pinna. In questa diciassettesima edizione a comandare è per ora il centrocampista rossonero che ha un voto medio in calo, un po' come tutta la squadra. Alle spalle di questa coppa, ecco Tiritiello con 6,11 e poi Fedato e Russo a 6,07.

Dicevamo delle insufficienze: sono ben 13 i rossoneri che non raggiungono il 6 stagionale. E contro la Vis Pesaro sono risultati tutti insufficienti con l'eccezione di Rizzo Pinna: un disastro, praticamente.

La diciassettesima edizione del trofeo ha confermato il regolamento dello scorso campionato: al premio concorrono solo i rossoneri che hanno terminato la stagione con la maglia della Lucchese. Ed è restato naturalmente in vigore anche il numero minimo di partite, ovvero la metà più una, quest'anno dunque la soglia minima è fissata in 20 presenze, non contando play off e play out. Per verificare tutti i voti basta cliccare sulla rubrica "Promossi e bocciati".

La speciale classifica di "Promossi e bocciati" che determina la classifica del Gazzettino d'argento, relativa al rendimento dei rossoneri, è stata stilata in base ai voti assegnati ogni singola giornata da: Gazzetta Lucchese, Il Tirreno, La Nazione, Corriere dello Sport, Tuttosport, La Gazzetta dello Sport. Nella scorsa stagione, come detto a vincere era stato Andrea Tiritiello, mentre l'anno prima era toccato a Niccolò Belloni aggiudicarsi la targa in argento e in precedenza analoga soddisfazione era toccata a Bianchi, Coletta, Falcone, Fanucchi, Forte, Terrani, Mingazzini, Tarantino, Casapieri, Tosto, Marotta, Biggi, Pera e Masini.