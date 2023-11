Mondo Pantera



Lucca Comics, entra in campo la Lucchese

mercoledì, 1 novembre 2023, 16:15

Con la partenza dell'edizione 2023 di Lucca Comics and Games, come annunciato, anche la Lucchese scende in campo: la società rossonera ha infatti allestito uno stand all'interno dello spazio di Villa Bottini dove è possibile trovare anche le maglie da gioco e non solo.

All'esterno, invece (nella foto) nel parco che circonda la splendida villa posta dentro le Mura, un mini campo da calcio dove chi vorrò potrà sfidare i portieri rossoneri che si alterneranno durante la giornata. All'interno di Villa Bottini, come per tutti gli altri padiglioni di Lucca Comics and Games, possono accedere tutti coloro che hanno un biglietto di ingresso alla manifestazione.