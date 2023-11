Lucchese-Entella, biglietti in vendita

Altri articoli in Mondo Pantera

lunedì, 6 novembre 2023, 14:15

Torna stasera Corner Corto, l'appuntamento settimanale sul profilo Facebook del nostro quotidiano online: sarà l'occasione per affrontare tutti i temi legati al pari di Olbia e alle dichiarazioni di mister Gorgone sul momento dei rossoneri: alle ore 19.05

mercoledì, 1 novembre 2023, 16:15

Con la partenza dell'edizione 2023 di Lucca Comics and Games, come annunciato, anche la Lucchese scende in campo: la società rossonera ha infatti allestito uno stand all'interno dello spazio di Villa Bottini dove è possibile trovare anche le maglie da gioco e non solo, mentre all'esterno ecco un mini campo...

martedì, 31 ottobre 2023, 07:52

Sono in vendita sul sito www.ciaotickets.com i biglietti per il settore ospiti dello stadio Nespoli dove domenica prossima, alle ore 14, la Lucchese farà visita all'Olbia. I tagliandi saranno come di consueto disponibili sino alle 19 del giorno precedente la gara: ecco i prezzi

lunedì, 30 ottobre 2023, 12:55

