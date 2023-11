Lucchese-Vis Pesaro, biglietti in vendita

Altri articoli in Mondo Pantera

martedì, 21 novembre 2023, 08:32

Russo rallenta e in testa all'edizione 2022-2023 del Gazzettino d'argento, il trofeo di rendimento stilata sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani che Gazzetta Lucchese mette in palio ogni anno, resta da solo il centrocampista austriaco. Per il momento, ben 12 rossoneri non raggiungono la sufficienza stagionale

lunedì, 20 novembre 2023, 14:32

Torna stasera Corner Corto, l'appuntamento settimanale sul profilo Facebook del nostro quotidiano online: sarà l'occasione per affrontare tutti i temi legati alla pesante sconfitta di Cesena: questa sera alle ore 19.05

giovedì, 16 novembre 2023, 08:08

Il centrocampista e il trequartista appaiati in cima alla classifica del trofeo di rendimento stilata sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani che Gazzetta Lucchese mette in palio ogni anno. Contro l'Entella, migliori in campo Russo e De Maria

mercoledì, 15 novembre 2023, 17:28

E' partita quest'oggi la prevendita del Cesena per la gara contro i rossoneri di domenica prossima che comincerà alle ore 16,15 allo stadio Manuzzi. I tagliandi per il settore ospiti sono acquistabili presso il circuito www.vivaticket.com: ecco i prezzi