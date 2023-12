Mondo Pantera



Coppa Italia, Avellino-Lucchese: biglietti in vendita

lunedì, 11 dicembre 2023, 14:13

È stata attivata questa mattina, lunedì 11 dicembre, alle ore 9.30 la prevendita in vista del match valido per i quarti di finale della Coppa Italia di serie C tra Avellino e Lucchese che verrà disputato mercoledì 13 dicembre alle ore 18.30 presso lo stadio Partenio – Lombardi di Avellino.

E’ possibile acquistare i biglietti della gara Avellino-Lucchese presso la biglietteria dello stadio Partenio – Lombardi, online e presso tutti i punti vendita del circuito nazionale Go2 (questo il link per visualizzarli: https://www.go2.it/rivenditori). Il settore ospiti è acquistabile al prezzo di 7 euro, per i tifosi rossoneri la prevendita terminerà alle ore 19 del giorno antecedente la gara.