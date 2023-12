Mondo Pantera



Lucchese, la cena degli auguri a Pisa

martedì, 19 dicembre 2023, 16:23

Si è svolta ieri sera la cena di Natale della prima squadra presso uno degli hotel del Gruppo Bulgarella di Pisa. "Ringraziamo l'amministrazione comunale – si legge in una nota della Lucchese – che ha voluto fortemente essere presente nelle persone del Sindaco Mario Pardini, il vice-sindaco Giovanni Minniti, l'assessore Nicola Buchignani e il capo gabinetto Beniamino Placido".

"Come amministrazione comunale ci teniamo a ringraziarvi - ha commentato il sindaco Mario Pardini. - C'era bisogno di ripartire da zero per generare entusiasmo in città e vi posso dire che ci state riuscendo. Sia voi come società, che noi come amministrazione, siamo nuovi e dobbiamo crescere, ma sono convinto che siamo sulla buona strada. In questa prima parte dell'anno non siamo stati molto fortunati, ma sono convinto che quello che ci è stato tolto ci verrà ridato indietro. Tanti auguri di buon Natale a tutti voi e in bocca al lupo per l'ultima partita contro l'Ancona!".

"Ci tengo a ringraziare l’amministrazione comunale per la presenza di stasera - ha spiegato l’amministratore delegato rossonero, Ray Lo Faso. - Averli con noi è molto importante per poter coltivare insieme progetti importanti per la Lucchese. Faccio gli auguri ai ragazzi e allo staff a nome di tutta la società, congratulandomi per l’ottimo percorso in Coppa Italia, mentre per quanto riguarda il campionato sono convinto che abbiamo raccolto meno di quello che meritavamo, ma come il calcio toglie, il calcio da e sono convinto che gli episodi gireranno dalla nostra parte. Adesso concentriamoci per la partita contro l’Ancona per chiudere l’anno in bellezza”.