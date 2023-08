Mondo Pantera



Abbonamenti, la proroga chiude a 1170 tessere

sabato, 26 agosto 2023, 19:35

Dopo l'ultimo giorno della proroga concessa per usufruire delle tariffe agevolate, la campagna abbonamenti della Lucchese chiude a quota 1170. Un totale che è peraltro parziale perché andranno conteggiate in un secondo momento le tessere della tribuna coperta non ancora disponibili. C'è poi da chiarire se la società rossonera si deciderà per una nuova proroga per gli altri settori: a oggi, nessuna indicazione.

Ecco i prezzi della campagna: Curva Ovest: 90 euro (fino al 25 agosto), 110 prezzo pieno; per chi ha tra 15 e 25 anni e oltre 70: 65 euro e 80 a prezzo pieno; per chi ha tra 8 e 14 anni e donne 45 euro, sotto gli 8 anni gratis.

Gradinata: 170 euro (fino al 25 agosto) e 200 successivamente; tra 15-25 anni e oltre 70: 90 euro e successivamente 120, 8-14 anni e donne 50 prezzo unico, under 8 gratis.

Tribuna laterale: 230 inizialmente (fino al 25 agosto) e poi 270; tra 15 e 25 anni e over 70: 120 prima e 150 successivamente; tra gli 8 e i 14 anni e donne: 90 euro prezzo unico.

E i prezzi della partita? Curva Ovest: 9 euro, ridotto 15-25 e 70 6 euro, tra gli 8 e 14 e donne 5 euro, sotto gli 8 gratis. Gradinata: 15 euro, ridotto 15-25 anni e 70: 9 euro, ridotto 8-14 6 euro; sotto gli 8 anni gratis. Tribuna: 24 euro intero, ridotto 15-25 e 70 anni 19 euro, ridotto 8-14 anni 12 euro, ridotto under 8 anni gratis.