Mondo Pantera



Abbonamenti, superata quota mille

giovedì, 10 agosto 2023, 15:58

Sfondato il muro, anche psicologico, dei 1000 abbonati, un evento che a Lucca non capitava da parecchi anni. Nella giornata odierna, l'ultima sulla carta con prezzi agevolati, è stata finalmente toccata la cifra a tre zeri. Anche per questo la società ha deciso di prorogare con le solite tariffe la campagna.

"La società rossonera – si legge in una nota – ringrazia gli oltre mille tifosi che al momento hanno sottoscritto l’abbonamento. Per questo è stato deciso di prorogare la sottoscrizione delle tessere a prezzo agevolato. Sarà quindi possibile acquistare l’abbonamento “Early” fino a venerdì 25 agosto. Il Lucchese Point la prossima settimana sarà aperto mercoledì 16, giovedì 17 e venerdì 18 dalle 15.30 alle 19 e sabato 19 dalle 10 alle 13. Per quanto riguarda gli abbonamenti della Tribuna Coperta Laterale a breve comunicheremo la data d’inizio della vendita".

La campagna abbonamenti “Tra le Mura amiche”, oltre che on line, è possibile sottoscriverla per le 18 gare su 19 di campionato al Lucchese Point sotto la tribuna coperta dal lunedì al giovedì con orario 10- 13 e 15 30-19 mentre il venerdì 10-13..

Ecco i prezzi: Curva Ovest: 90 euro (fino al 25 agosto), 110 prezzo pieno; per chi ha tra 15 e 25 anni e oltre 70: 65 euro e 80 a prezzo pieno; per chi ha tra 8 e 14 anni e donne 45 euro, sotto gli 8 anni gratis.

Gradinata: 170 euro (fino al 25 agosto) e 200 successivamente; tra 15-25 anni e oltre 70: 90 euro e successivamente 120, 8-14 anni e donne 50 prezzo unico, under 8 gratis.

Tribuna laterale: 230 inizialmente (fino al 25 agosto) e poi 270; tra 15 e 25 anni e over 70: 120 prima e 150 successivamente; tra gli 8 e i 14 anni e donne: 90 euro prezzo unico.

E i prezzi della partita? Curva Ovest: 9 euro, ridotto 15-25 e 70 6 euro, tra gli 8 e 14 e donne 5 euro, sotto gli 8 gratis. Gradinata: 15 euro, ridotto 15-25 anni e 70: 9 euro, ridotto 8-14 6 euro; sotto gli 8 anni gratis. Tribuna: 24 euro intero, ridotto 15-25 e 70 anni 19 euro, ridotto 8-14 anni 12 euro, ridotto under 8 anni gratis.