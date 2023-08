Mondo Pantera



Abbonamenti, toccata quota 1085

sabato, 19 agosto 2023, 07:49

Prosegue la campagna abbonamenti rossonera per la prossima stagione, ieri sera alla chiusura del botteghino era stata raggiunta quota 1085 tessere. La campagna a prezzi ridotti, come noto, continuerà sino al 25 agosto. Oggi, sabato 19, il botteghino sarà aperto dalle 10 alle 13. Per quanto riguarda gli abbonamenti della Tribuna Coperta Laterale a breve verrà comunicata la data d’inizio della vendita.

Ecco i prezzi: Curva Ovest: 90 euro (fino al 25 agosto), 110 prezzo pieno; per chi ha tra 15 e 25 anni e oltre 70: 65 euro e 80 a prezzo pieno; per chi ha tra 8 e 14 anni e donne 45 euro, sotto gli 8 anni gratis.

Gradinata: 170 euro (fino al 25 agosto) e 200 successivamente; tra 15-25 anni e oltre 70: 90 euro e successivamente 120, 8-14 anni e donne 50 prezzo unico, under 8 gratis.

Tribuna laterale: 230 inizialmente (fino al 25 agosto) e poi 270; tra 15 e 25 anni e over 70: 120 prima e 150 successivamente; tra gli 8 e i 14 anni e donne: 90 euro prezzo unico.

E i prezzi della partita? Curva Ovest: 9 euro, ridotto 15-25 e 70 6 euro, tra gli 8 e 14 e donne 5 euro, sotto gli 8 gratis. Gradinata: 15 euro, ridotto 15-25 anni e 70: 9 euro, ridotto 8-14 6 euro; sotto gli 8 anni gratis. Tribuna: 24 euro intero, ridotto 15-25 e 70 anni 19 euro, ridotto 8-14 anni 12 euro, ridotto under 8 anni gratis.