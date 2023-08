Abbonamenti verso quota ottocento

Altri articoli in Mondo Pantera

martedì, 1 agosto 2023, 18:09

L'intento di Lucca United di detenere i simboli sportivi della Lucchese per "mettere al sicuro la storia della nostra squadra e dei suoi tifosi" da una parte e l'iniziativa imprenditoriale della nuova proprietà rossonera dall'altra

martedì, 1 agosto 2023, 17:11

Mentre procede su buoni ritmi la campagna abbonamenti della Lucchese per la nuova stagione, con oltre 300 tessere sottoscritte nei primi due giorni di apertura, la società comunica che da oggi è possibile abbonarsi anche online sul sito Go2

lunedì, 31 luglio 2023, 16:44

Nel giorno di apertura della campagna abbonamenti per la stagione 2023-2024, non ha fatto in tempo a sottoscrivere la sua tessera Giambattista Martini, storico tifoso della Pantera e presidente del Club Marlia Rossonera

lunedì, 31 luglio 2023, 15:52

A tre giorni dalla presentazione del nuovo logo creato dalla società rossonera, Lucca United sente l'esigenza di diffondere un comunicato stampa per chiarire la propria posizione in merito alla vicenda