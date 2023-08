Mondo Pantera



Riparte la campagna abbonamenti rossonera

mercoledì, 16 agosto 2023, 19:00

Riparte la corsa all'abbonamento per la prossima stagione, dopo che nella scorsa settimana si era toccata quota 1052, oggi alla riapertura sono stati sottoscritti 1063 tessere. La campagna andrà avanti con orari 15,30-19 sino a venerdì poi sabato dalle 10 alle 13. Come noto, la Lucchese ha deciso di prolungare sino a venerdì 25 agosto le tariffe ridotte.

"La società rossonera – si legge in una nota – ringrazia gli oltre mille tifosi che al momento hanno sottoscritto l’abbonamento. Per questo è stato deciso di prorogare la sottoscrizione delle tessere a prezzo agevolato. Sarà quindi possibile acquistare l’abbonamento “Early” fino a venerdì 25 agosto. Il Lucchese Point la prossima settimana sarà aperto mercoledì 16, giovedì 17 e venerdì 18 dalle 15.30 alle 19 e sabato 19 dalle 10 alle 13. Per quanto riguarda gli abbonamenti della Tribuna Coperta Laterale a breve comunicheremo la data d’inizio della vendita".

Ecco i prezzi: Curva Ovest: 90 euro (fino al 25 agosto), 110 prezzo pieno; per chi ha tra 15 e 25 anni e oltre 70: 65 euro e 80 a prezzo pieno; per chi ha tra 8 e 14 anni e donne 45 euro, sotto gli 8 anni gratis.

Gradinata: 170 euro (fino al 25 agosto) e 200 successivamente; tra 15-25 anni e oltre 70: 90 euro e successivamente 120, 8-14 anni e donne 50 prezzo unico, under 8 gratis.

Tribuna laterale: 230 inizialmente (fino al 25 agosto) e poi 270; tra 15 e 25 anni e over 70: 120 prima e 150 successivamente; tra gli 8 e i 14 anni e donne: 90 euro prezzo unico.

E i prezzi della partita? Curva Ovest: 9 euro, ridotto 15-25 e 70 6 euro, tra gli 8 e 14 e donne 5 euro, sotto gli 8 gratis. Gradinata: 15 euro, ridotto 15-25 anni e 70: 9 euro, ridotto 8-14 6 euro; sotto gli 8 anni gratis. Tribuna: 24 euro intero, ridotto 15-25 e 70 anni 19 euro, ridotto 8-14 anni 12 euro, ridotto under 8 anni gratis.