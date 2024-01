Mondo Pantera



Ex Lucchese, la favola di Pagliuca e Farioli

mercoledì, 3 gennaio 2024, 16:35

di gianluca andreuccetti

Da Castellammare di Stabia, passando per la costa azzurra arrivando infine a... Lucca. No, non stiamo dando i numeri. Quella che vi racconteremo sarà una storia di due allenatori, diversi ma con una squadra in comune: la Lucchese. I protagonisti sono Guido Pagliuca e Francesco Farioli, attuali tecnici di Juve Stabia e Nizza. Le due squadre hanno rispettivamente la migliore e la terza difesa d'Europa, tra i professionisti.

A Lucca Guido Pagliuca ha lasciato dei ricordi indelebili. Carisma e grinta: queste le sue due migliori qualità. Alla guida dei rossoneri, il tecnico di Cecina ha vinto 1 campionato di Serie D. A Correggio. Una partita che tutti i tifosi della Pantera ricorderanno per sempre.. Dopo l'esperienza al Siena, in questa stagione il 47enne ha accettato la panchina della Juve Stabia. I numeri parlano chiaro: al giro di boa, le Vespe si trovano al primo posto del girone C di Serie C con 42 punti. L'unica sconfitta è arrivata contro la Casertana, attualmente al secondo posto a distanza di 7 lunghezze. Il punto di forza? La fase difensiva. La Juve Stabia ha infatti subito solo 6 reti. Una retroguardia a tinte.. rossonere. In questa prima parte di stagione i perni centrali della difesa di Pagliuca sono stati gli ex Lucchese Bellich e Bachini. Una squadra equilibrata, concreta e che in classifica sta tenendo dietro corazzate del calibro di Avellino, Crotone, Benevento e Catania. Le Vespe hanno inoltre 13 punti in più rispetto allo scorso anno.

Abbandoniamo la Campania e passiamo in Francia. In Costa azzurra c'è una squadra che sta stupendo tutti, ovvero il Nizza. L'allenatore? Francesco Farioli. Originario di Barga, il classe 1989 è stato un collaboratore tecnico nella Lucchese 2013-14 prima di Galderisi e poi ironia della sorte proprio di Pagliuca. Ebbene sì: l'allievo che supera il maestro. Il 34enne sta facendo infatti grandi cose alla guida del Nizza: dopo 17 giornate, i rossoneri si trovano al secondo posto del campionato di Ligue 1, a 5 punti di distanza dalla capolista Paris Saint Germain. Il punto di forza anche in questo caso è la fase difensiva con solo 9 reti subite. Les Aiglons hanno conquistato 10 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte. I punti fermi della retroguardia al momento sono i due centrali Dante (vincitore della Champions League in passato con il Bayern Monaco) e l'ex Barcellona Todibo.