Gazzettino d'argento: è Rizzo Pinna show

lunedì, 22 gennaio 2024, 08:50

Il fantasista sta facendo il vuoto nell'edizione 2023-2024 del Gazzettino d'argento, il trofeo di rendimento stilata sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani che Gazzetta Lucchese mette in palio ogni anno. Dietro di lui, ma a distanza che comincia a essere considerevole prova solo Yeboah a contrastarne la marcia.

Il giocatore al suo secondo anno in rossonero (e lo scorso anno arrivò comunque terzo nella classifica del Gazzettino d'argento) ha un voto medio di 6,31 in continua crescita. Dietro di lui, la felice scoperta di Yeboah (6,09) e poi Fedato, fermo però ormai da tempo, che è a 6,07. Poco più dietro Chiorra e Gucher appaiati a 6,06, e poi Tiritiello (vincitore lo scorso anno) è solo a 6,05 in compagnia di Tumbarello.

Sono ben 15 i rossoneri sotto la sufficienza media, mentre nell'ultima gara contro la Recanatese, il migliore in campo è stato Rizzo Pinna (7,92) seguito da Yeboah (7,17) e da Quirini e Tumbarello, entrambi con 6,67.

La diciassettesima edizione del trofeo ha confermato il regolamento dello scorso campionato: al premio concorrono solo i rossoneri che hanno terminato la stagione con la maglia della Lucchese. Ed è restato naturalmente in vigore anche il numero minimo di partite della stagione regolare, ovvero la metà più una, quest'anno dunque la soglia minima è fissata in 20 presenze, non contando play off e play out. Ragion per cui, coloro che arriveranno da gennaio in poi, saranno tagliati fuori dalla corsa. Per verificare tutti i voti basta cliccare sulla rubrica "Promossi e bocciati".

La speciale classifica di "Promossi e bocciati" che determina la classifica del Gazzettino d'argento, relativa al rendimento dei rossoneri, è stata stilata in base ai voti assegnati ogni singola giornata da: Gazzetta Lucchese, Il Tirreno, La Nazione, Corriere dello Sport, Tuttosport, La Gazzetta dello Sport. Nella scorsa stagione, come detto a vincere era stato Andrea Tiritiello, mentre l'anno prima era toccato a Niccolò Belloni aggiudicarsi la targa in argento e in precedenza analoga soddisfazione era toccata a Bianchi, Coletta, Falcone, Fanucchi, Forte, Terrani, Mingazzini, Tarantino, Casapieri, Tosto, Marotta, Biggi, Pera e Masini.