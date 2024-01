Lucchese-Sestri Levante, biglietti in vendita

Altri articoli in Mondo Pantera

lunedì, 8 gennaio 2024, 13:32

Torna stasera, ore 19.05, Corner Corto, l'appuntamento settimanale sul profilo Facebook del nostro quotidiano online: sarà l'occasione per parlare della ripresa del campionato che è iniziata con una nuova sconfitta, ma anche del calciomercato invernale

mercoledì, 3 gennaio 2024, 16:35

Da Castellammare di Stabia, passando per la costa azzurra arrivando infine a... Lucca: i protagonisti sono gli ex Guido Pagliuca e Francesco Farioli, attuali tecnici di Juve Stabia e Nizza. Le due squadre hanno rispettivamente la migliore e la terza difesa d'Europa, tra i professionisti

mercoledì, 3 gennaio 2024, 16:28

LA.C. Perugia Calcio comunica che da mercoledì alle ore 16 inizierà la vendita, in modalità on line e presso ricevitorie abilitate Ticketone, dei biglietti per la gara Perugia-Lucchese, in programma domenica 7 gennaio ore 16,15 presso lo stadio “Curi”: ecco dove acquistarli

lunedì, 1 gennaio 2024, 21:33

Il tecnico della Juniores femminile: "Purtroppo non buono, anzi, oserei dire funesto. Purtroppo tutto nasce dalla retrocessione della Prima Squadra che militava in Serie C. Di li in poi è stato un susseguirsi di delusioni e di promesse mai mantenute"